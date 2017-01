A GHOST STORY: premières images du film avec Rooney Mara et Casey Affleck sélectionné à Sundance

A Ghost Story raconte l'histoire d'un fantôme et de la maison qu'il hante.

Il s'agit du nouveau long métrage réalisé par l'Américain Michael Lowery, auteur des Amants du Texas et, dans un registre différent, de la version live sortie l'été dernier de Peter et Elliott le dragon. A l'affiche: Rooney Mara et Casey Affleck, que le cinéaste retrouve après Les Amants du Texas. A Ghost Story est présenté cette semaine au Festival de Sundance. De curieuses premières images de ce long métrage ont été dévoilées. Pour les découvrir, rendez-vous dans notre galerie.

Casey Affleck est actuellement à l'affiche de Manchester by the Sea qui lui vaut d'être l'actuel favori dans la catégorie acteur aux prochains Oscars. Rooney Mara sera bientôt à l'affiche de Lion, un beau mélo dans lequel elle partage l'affiche avec Dev Patel et Nicole Kidman.

Source

