BOX-OFFICE US: M.Night Shyamalan écrase Vin Diesel

Les premières estimations étaient loin du compte: Split, le nouveau thriller de M.Night Shyamalan, était annoncé autour de 28 millions de dollars pour son premier weekend d'exploitation au box-office américain. Cela constituait déjà un succès pour ce film au budget de 10 millions de dollars. Finalement, c'est la barre des 40 millions de dollars que le long métrage avec James McAvoy et Anya Taylor Joy (la révélation de The Witch) a franchie. Ce succès confirme le retour de Shyamalan, après déjà le bel accueil du film d'horreur The Visit. Split sera dévoilé mercredi en ouverture du Festival de Gérardmer, avant sa sortie le 22 février.

Plus diffusé que Split (3650 écrans contre 3000 à Shyamalan), xXx: Reactivated avec Vin Diesel ne récolte que 20 millions. C'est un démarrage en dedans pour ce long métrage au budget estimé à 85 millions de dollars. Moins exposé (dans un millier de salles), Le Fondateur avec Michael Keaton passe inaperçu avec un score estimé à 3.7 millions de dollars.

Parmi les anciennes sorties, Les Figures de l'ombre continue de briller en ne reculant que de 22.1% en 5e semaine. Le long métrage cumule 84.2 millions de dollars. Pendant ce temps, Silence de Martin Scorsese boit le bouillon: après son bide la semaine passée, le long métrage recule de 42.1%... alors qu'il gagne près d'un millier d'écrans. Sa moyenne par copie est la plus faible du top 30 après celle de Live by Night de Ben Affleck, autre échec au box-office américain.

