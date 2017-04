Après un jubilatoire premier volet (Outrage) passé par Cannes et sorti chez nous en 2010, puis un second épisode passé directement par la case dvd, Takeshi Kitano rempile avec Outrage 0: Coda, troisième chapitre de sa sanglante saga dans l'univers des yakuza.

Ce nouveau film s'intitule Outrage 0 Coda. Takeshi Kitano est devant et derrière la caméra à nouveau. Outrage 0 Coda ne sortira que le 17 octobre au Japon, mais un premier teaser vient d'être dévoilé. Découvrez-le en cliquant ci-dessus.

