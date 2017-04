YOU WERE NEVER REALLY HERE: 1eres images du Lynne Ramsay avec Joaquin Phoenix en compet' à Cannes

Un vétéran de guerre tente de sauver la fille d'un politicien d'un réseau de trafic sexuel, mais le choses prennent une terrible tournure...

Voici le pitch de You Were Never Really Here, le nouveau long métrage de Lynne Ramsay. La réalisatrice de Ratcatcher, Le Voyage de Morvern Callar ou We Need to Talk about Kevin dirige Joaquin Phoenix dans ce thriller sélectionné en compétition à Cannes. Des premières images viennent d'être dévoilées, découvrez-les dans notre galerie.

Retrouvez notre gros plan sur la sélection cannoise dans notre dossier spécial.

