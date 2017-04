LA CAMÉRA DE CLAIRE + THE DAY AFTER: 1eres images des Hong Sang-Soo sélectionnés à Cannes

Après son très beau On the Beach at Night Alone primé en début d'année à la Berlinale, le stakhanoviste Hong Sang-Soo a doublement été retenu lors du prochain Festival de Cannes.

La Caméra de Claire est sélectionné en séance spéciale. Ce long métrage a été tourné à Cannes l'an passé, et compte Isabelle Huppert (de retour chez le cinéaste après In Another Country) et Kim Min-Hee (muse du cinéaste, déjà à l'affiche de On the Beach... mais aussi de Un jour avec, un jour sans) à son casting.

The Day After, dans lequel joue également Kim Min-Hee, figurera lui en compétition. Le pitch de ce film tourné en noir et blanc est lui aussi encore inconnu.

Des premières images de La Caméra de Claire et de The Day ont été dévoilées, découvrez-les dans notre galerie.

Retrouvez notre gros plan sur la sélection cannoise dans notre dossier spécial.

Source

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !