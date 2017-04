120 BATTEMENTS PAR MINUTE: premières images du film de Robin Campillo en compet' à Cannes

Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près de dix ans, les militants d'Act Up-Paris multiplient les actions pour lutter contre l'indifférence générale. Nouveau venu dans le groupe, Nathan va être bouleversé par la radicalité de Sean qui consume ses dernières forces dans l'action...

Voici le pitch de 120 battements par minute, le nouveau film du Français Robin Campillo après Eastern Boys. 120 battements par minute figure dans la compétition du prochain Festival de Cannes. Des premières images de ce film viennent d'être dévoilées, découvrez-les dans notre galerie.

