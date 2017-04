LA LUNE DE JUPITER: première image du nouveau Mundruczó en compétition à Cannes

Un jeune migrant se fait tirer dessus alors qu'il traverse illégalement la frontière. Sous le coup de sa blessure, Aryan découvre qu'il a maintenant le pouvoir de léviter...

Voici le pitch de La Lune de Jupiter, réalisé par le Hongrois Kornel Mundruczo. Le nouveau film du réalisateur de Delta ou plus récemment de White God vient d'être sélectionné en compétition du prochain Festival de Cannes. Une première image vient d'être dévoilée, découvrez-la dans notre galerie.

