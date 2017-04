LOVELESS: premières images du nouveau Zvyagintsev sélectionné à Cannes

Boris et Zhenya sont en train de divorcer. Ils se disputent sans cesse et enchaînent les visites de leur appartement en vue de le vendre. Ils préparent déjà leur avenir respectif : Boris est en couple avec une jeune femme enceinte et Zhenya fréquente un homme aisé qui semble prêt à l’épouser... Aucun des deux ne semble avoir d'intérêt pour Aliocha, leur fils de 12 ans. Jusqu'à ce qu'il disparaisse.

Loveless est le nouveau long métrage du Russe Andrey Zvyagintsev, trois ans après Leviathan. Ce nouveau film du réalisateur de Elena et du Retour figurera dans la prochaine compétition du Festival de Cannes. Des premières images de Loveless ont été dévoilées, découvrez-les dans notre galerie.

Retrouvez notre gros plan sur cette sélection dans notre dossier spécial.

