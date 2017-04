TEDDY AWARDS IN PARIS 2017: la sélection de la reprise parisienne

Après une première édition l'an passé, les Teddy Awards in Paris reviennent cette année. Cette reprise d'une partie de la sélection 2017 des films concourant au Teddy Award, le prix du meilleur film LGBT à la Berlinale, aura lieu les 28 et 29 avril au Luminor, à Paris.

Quatre films ont été retenus: le Britannique God's Own Country du Britannique Francis Lee (finaliste du Teddy Award), Small Talk de la Taïwanaise Hui-chen Huang (Teddy du meilleur documentaire), Close-Knit de la Japonaise Naoko Ogigami (mention spéciale du Teddy) et enfin Ceux qui font les révolutions à moitié n'ont fait que se creuser un tombeau des Canadiens Mathieu Denis et Simon Lavoie.

