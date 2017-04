THE MERCILESS: premières images musclées pour le film coréen sélectionné à Cannes

Jae-ho, chef de gang, fait la loi en prison auprès des autres détenus. Mais son autorité est remise en cause à l'arrivée de Hyun-soo, un nouveau venu particulièrement récalcitrant...

Voici le pitch de The Merciless, réalisé par le Coréen Byun Sung-Hyun. Ce thriller, second long métrage de son réalisateur, est sélectionné au prochain Festival de Cannes, où il sera projeté hors compétition en séance de minuit. Découvrez des premières images de ce film dans notre galerie.

