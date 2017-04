MISE A MORT DU CERF SACRÉ: 1ere image du nouveau Lanthimos en compétition à Cannes

Un brillant chirurgien prend sous son aile un jeune adolescent. Dans un premier temps, ce dernier s’immisce au sein de cette famille et en perturbe progressivement le quotidien. Il devient de plus en plus inquiétant, menaçant. Une seule issue possible : un impensable sacrifice.

Voici le pitch de Mise à mort du cerf sacré, le nouveau long métrage du réalisateur grec Yorgos Lanthimos. Il fait son retour en compétition au Festival de Cannes après The Lobster. Retrouvez notre gros plan sur cette sélection dans notre dossier spécial.

A l'affiche: Nicole Kidman, Colin Farrell et Alicia Silverstone. Une première image de ce film vient d'être dévoilée, découvrez-la dans notre galerie.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !