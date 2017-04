Kase Narumi est en mauvais termes avec son mari Kase Shinji. Un jour, il disparaît. Mais il revient quelques jours plus tard, mais il semble être devenu une personne complètement différente. Shinji est maintenant tendre et se promène tous les jours. Pendant ce temps, une famille est brutalement assassinée et un phénomène inexpliqué a lieu. Le journaliste Sakurai va couvrir l'histoire de cette famille assassinée...

Voici le pitch de Before We Vanish, le nouveau long métrage du réalisateur japonais Kiyoshi Kurosawa. Ce thriller de science-fiction vient d'être sélectionné dans la section Un Certain Regard, au Festival de Cannes. Retrouvez notre gros plan sur cette sélection dans notre dossier spécial.

Un premier teaser vient d'être dévoilé. Découvrez-le en cliquant ci-dessus !

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !