GOOD TIME: 1ere image du nouveau film des frères Safdie avec Robert Pattinson, sélectionné à Cannes

Un braquage qui tourne mal... Connie réussit à s'enfuir mais son frère Nick est arrêté. Alors que Connie tente de réunir la caution pour libérer son frère, une autre option s'offre à lui : le faire évader. Commence alors dans les bas-fonds de New York, une longue nuit sous adrénaline.

Good Time est le nouveau long métrage réalisé par les frères Safdie. Après avoir présenté The Pleasure of Being Robbed et Lenny and the Kids à la Quinzaine des Réalisateurs, les cinéastes ont été sélectionnés en compétition à Cannes avec ce nouveau film. Retrouvez notre gros plan sur cette sélection dans notre dossier spécial.

Robert Pattinson et Jennifer Jason Leigh sont à l'affiche de ce long métrage dont une première image a été dévoilée. Découvrez-la dans notre galerie.

