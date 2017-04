Chloé, une jeune femme fragile et dépressive, entreprend une psychothérapie et tombe amoureuse de son psy, Paul. Quelques mois plus tard, ils s'installent ensemble, mais elle découvre que son amant lui a caché une partie de son identité...

Voici le pitch de L'Amant double, le nouveau long métrage réalisé par François Ozon. A l'affiche: Marine Vacth, Jérémie Renier et Jacqueline Bisset. L'Amant double est sélectionné en compétition au prochain Festival de Cannes. Retrouvez notre gros plan sur cette sélection dans notre dossier spécial.

Un premier teaser a été mis en ligne, découvrez-le en cliquant ci-dessus !

