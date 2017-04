Valeria a 17 ans et elle est enceinte. Elle vit à Puerto Vallarta avec Clara, sa demi sœur. Elle souhaite cacher sa grossesse à sa mère absente, mais Clara finit par mettre cette dernière au courant...

Voici le pitch de April's Daughter, le nouveau long métrage du Mexicain Michel Franco (Daniel & Ana, Chronic). A l'affiche, entre autres: Emma Suárez, vue l'an passé dans Julieta. Ce film vient d'être retenu dans la sélection Un Certain Regard du prochain Festival de Cannes. Retrouvez notre gros plan sur cette sélection dans notre dossier spécial.

Une première bande annonce de April’s Daughter a été mise en ligne. Découvrez-la en cliquant ci-dessus !

