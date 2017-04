Un cameraman souffrant d'un trouble de la vue fait la rencontre d'une jeune fille déconnectée de la réalité.

Voici le pitch de Hikari, le nouveau long métrage de la réalisatrice japonaise Naomi Kawase. Dans les rôles principaux, on retrouve Masatoshi Nagase que Kawase a dirigé sur Les Délices de Tokyo et Ayame Misaki, vue notamment dans le blockbuster Attack on Titan. Hikari a été retenu dans la compétition du prochain Festival de Cannes. Retrouvez notre gros plan sur cette sélection en cliquant ici.

Hikari sortira le 27 mai au Japon. Découvrez la bande annonce de ce film en cliquant ci-dessus.

Et pour ne rien louper de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !