A Paris, en 1880, Auguste Rodin reçoit enfin à 40 ans sa première commande de l’Etat : ce sera La Porte de L’Enfer composée de figurines dont certaines feront sa gloire comme Le Baiser et Le Penseur. Il partage sa vie avec Rose, sa compagne de toujours, lorsqu’il rencontre la jeune Camille Claudel, son élève la plus douée qui devient vite son assistante, puis sa maîtresse.

Voici le pitch de Rodin, le nouveau film du réalisateur français Jacques Doillon. A l'affiche: Vincent Lindon, Izïa Higelin mais aussi Séverine Caneele, la découverte de L'Humanité. Rodin sera dévoilé en compétition lors du prochain Festival de Cannes. Sa bande annonce a été mise en ligne, découvrez-la en cliquant ci-dessus.

Rodin sortira pendant le Festival de Cannes le 24 mai.

