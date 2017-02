Panorama: Les Initiés

Initiés (Les)

Afrique du Sud, 2017

De

Durée : 1h28

Sortie : 19/04/2017

Afrique du sud, montagnes du Cap Oriental. Comme tous les ans, Xolani, ouvrier solitaire, participe avec d’autres hommes de sa communauté aux cérémonies rituelles d’initiation d’une dizaine d’adolescents. L’un deux, venu de Johannesburg, découvre un secret précieusement gardé… Toute l’existence de Xolani menace alors de basculer.

LES BLESSURES ASSASSINES

The Wound (la blessure), le titre original des Initiés, possède plus d’un sens. C’est à la fois la cicatrice physique de la circoncision imposée à ces jeunes garçons, et c’est aussi la douleur d’un secret impossible à partager, celui d’une masculinité différente. Ce secret relie trois personnages, adolescents ou adultes, chacun à un stade différent de leur initiation, chacun en chemin pour devenir un vrai homme. Les Initiés est une fiction qui documente, c’est sa première qualité. C’est-à-dire que, tout en rendant compte avec sérieux de son contexte social (le décalage entre les rituels ancestraux et barbares et ces gamins privés de leurs iphones et de leurs baskets fétiches est frappant), le film ne se laisse pas enfermer dans le moule du film-à-sujet, et n’oublie pas de faire du cinéma.

En un certain sens, Les Initiés rappelle par moment toute une partie du cinéma lgbt des années 90, lorsque l’on parlait de new queer cinéma : c’est à dire des films qui cherchaient à illustrer un mode de vie difficile, une douloureuse condition propre aux gays. Des films “pré-coming out“, comme on le dit également. Le résultat dépasse néanmoins cette formule familière. Tout d’abord grâce à un ton particulier, entre violence esquivée et bienveillance inattendue. La nuit menace de tout engloutir, mais entre-temps, le soleil couchant fait une émouvante toile de fond pour un baiser volé. Cette subtilité d’écriture, qui évite tout manichéisme, se retrouve avant tout dans le trio de protagonistes, trois garçons touchants aux portraits nuancés, chacun à son tour victime et bourreau de cette machine à faire des hommes.

Mais Les Initiés n’est pas qu’une romance gay. Pour son premier film, le Sud-Africain John Trengove fait en effet preuve d’une certaine ambition, et le sujet du film est moins l’homosexualité que la masculinité, et son vain apprentissage. “Quand se termine cette formation ?“, demande l’un des personnages. Où est la potentielle et absurde ligne d’arrivée de cette course à la violence, envers les autres et envers soi-même ? Rares sont les films à se demander avec sérieux ce que ça veut dire, d’être un homme. Plus rares encore sont les films à ne pas y répondre à travers la relation des hommes aux femmes (être un homme ce serait être un amant, un père, une figure paternelle... Les hommes se retrouvent victimes de telles attentes et de tels clichés). A travers une forme classique, Les Initiés offre une vision fort moderne d’une masculinité queer, noire et alternative, qui mérite d’être remarquée.