BAAHUBALI 2: de nouvelles affiches pour la fresque indienne au budget record

Shivudu, un jeune villageois découvre sa vraie identité, de descendance royale. Il sauvera la Reine Devasena asservie par le terrible Bhalladeva dont le seul et unique objectif est de garder son trône et, de tuer le fils de son ennemi : le Roi Baahubali.

Baahubali 2: The Conclusion fait suite à La Légende de Baahubali : 1ère Partie, extravagante fresque musicale indienne sortie chez nous en juin dernier. Ce second volet est réalisé encore une fois par S.S. Rajamouli, qui s'était distingué auparavant avec l'incroyable Eega.

Baahubali 2: la conclusion est devenu le plus gros budget de l'histoire du cinéma indien. Ce film fait sa sortie mondiale ce vendredi 28 avril. Avec avant cela une avant-première exceptionnelle ce jeudi 27 avril ! Pour toutes les infos, rendez-vous sur le site du Grand Rex.

Nous vous présentions en début d'année la bande annonce spectaculaire de ce film. Retrouvez dans notre galerie de nouvelles affiches...

