Baahubali 2: The Conclusion fait suite à La Légende de Baahubali : 1ère Partie, extravagante fresque musicale indienne sortie chez nous en juin dernier. Ce second volet est réalisé encore une fois par S.S. Rajamouli, qui s'était distingué auparavant avec l'incroyable Eega.

Baahubali 2: The Conclusion est devenu le plus gros budget de l'histoire du cinéma indien. Ce film sortira le 28 avril en Inde. Avec une sortie française peu de temps après ? En attendant, découvrez la bande annonce de ce film en cliquant ci-dessus.

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !