La Méditerranée, l’été : une mer d’azur, un soleil de plomb… et 250 kilos d’or volés par Rhino et sa bande! Ils ont trouvé la planque idéale : un village abandonné, coupé de tout, investi par une artiste en manque d’inspiration. Hélas, quelques invités surprises et deux flics vont contrecarrer leur plan : ce lieu paradisiaque, autrefois théâtre d’orgies et de happenings sauvages, va se transformer en un véritable champ de bataille… impitoyable et hallucinatoire !

Voici le pitch de Laissez bronzer les cadavres, le nouveau film du duo belge formé par Hélène Cattet et Bruno Forzani, auteurs de Amer et de L'Etrange couleur des larmes de ton corps. A l'affiche: Elina Löwensohn, Bernie Bonvoisin ou encore Marc Barbé. Laissez bronzer les cadavres devrait bientôt être visible en festivals. Un premier teaser a été dévoilé, découvrez-le en cliquant ci-dessus !

