BOX-OFFICE FRANCE: Kong déçoit, flops en pagaille parmi les nouveautés

Sans surprise, Kong: Skull Island a pris la tête du box-office française cette semaine. Mais cette énième resucée n'explose pas vraiment les stats: avec 625.572 entrées dans 541 salles, le blockbuster effectue un démarrage décevant. Pour comparaison, la version signée Peter Jackson en 2005 avait débuté à... 1.441.705 entrées (avec moins de séances en raison de sa durée). Les Figures de l'ombre est la seule nouveauté de la semaine qui se distingue avec 230.488 entrées dans 273 salles. La Confession avec Romain Duris est un échec (91.007 entrées dans 265 salles), et Miss Sloane avec Jessica Chastain passe inaperçu (60.650 entrées dans 160 salles).

La comédie Baby Phone fait salles vides avec 58.908 entrées dans 265 salles, tout comme De plus belle avec Matthieu Kassovitz et Florence Foresti (56.941 entrées dans 240 salles) et Traque à Boston avec Mark Wahlberg (37.359 entrées dans 160 salles). La greffe de Kiyoshi Kurosawa en France n'a pas pris au box-office: 13.825 curieux seulement pour Le Secret de la chambre noire dans 60 salles.

Parmi les anciennes sorties, bon maintien de Patients (-25.5%) qui, il est vrai, a gagné une centaine de copies, et qui cumule 539.901 entrées en 2 semaines. Split de Shyamalan en est désormais à 1.232.583 entrées en 3 semaines, tandis que le mélo Lion franchit la barre du million sur la même période. L'oscarisé Moonlight s'approche lui des 500.000 entrées en 6 semaines (461.264 entrées).

Source

