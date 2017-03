LE PRINTEMPS DU CINEMA 2017: nos conseils pour bien en profiter

J-1 avant le lancement du Printemps du Cinéma ! Pendant 3 jours, de ce dimanche 19 mars à mardi 21 mars, les films sont au tarif unique de 4 euros pour tous les films, à toutes les séances et dans tous les cinémas participants.

C'est l'occasion de voir (ou revoir) nos conseils ciné de ces dernières semaines: La Femme qui est partie de Lav Diaz, Inertia de Idan Haguel, Jackie de Pablo Larrain, Yourself and Yours de Hong Sang-Soo, American Honey de Andrea Arnold, Silence de Martin Scorsese, Certaines femmes de Kelly Reichardt, Split de M.Night Shyamalan, Logan de James Mangold ou encore Le Secret de la chambre noire de Kiyoshi Kurosawa.

Toutes les infos sur le Printemps du Cinéma sur le site officiel. Bonnes séances !

