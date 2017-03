FESTIVAL DE FILMS DE FEMMES DE CRETEIL 2017: le palmarès

Le palmarès de la 39e édition du Festival de Films de Femmes de Créteil a été dévoilé.

C'est Lipstick Under My Burkha de l'Indienne Alankrita Shrivastava qui a remporté le Grand Prix. Ce récit féministe a été frappé par la censure en Inde. Il raconte, au cœur des ruelles bondées d’une petite ville de l’Inde, la vie secrète de quatre femmes à la recherche d’un peu de liberté. Bien que réprimées et piégées dans leur monde, elles revendiquent leurs désirs par de petits actes de courage... Retrouvez notre critique du film ainsi que sa bande annonce en cliquant ici.

Une mention spéciale a été attribuée au surprenant film israélien People That Are Not Me de Hadas Ben Aroya. Ce premier film raconte les frasques sentimentales et sexuelles d'une jeune femme de Tel Aviv. Retrouvez notre critique du film ainsi que sa bande annonce en cliquant ici.

Le prix du public est allé au Suédois Sami Blood d'Amanda Kernell. Ce film raconte la ségrégation dont a été victime une jeune Lapone dans la Suède des années 30. Retrouvez notre critique du film ainsi que sa bande annonce en cliquant ici.

Le prix Anna Politkovskaïa du meilleur documentaire a récompensé Tales of Two Who Dreamt, de la Canadienne Andrea Bussmann et du Mexicain Nicolás Pereda. Ce film raconte les rêves et désillusions d’une famille de Roms parquée dans une tour à Toronto qui accueille les demandeurs d’asile.

Le site du festival

Et pour ne rien louper de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !