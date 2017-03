LOLA 2017: les nominations des Oscars allemands

Les nominations des Lola Awards, l'équivalent allemand des Oscars, ont été dévoilées. C'est la comédie dramatique The Bloom of Yesterday de Chris Kraus avec Lars Eidinger et Adèle Haenel qui mène la danse avec 8 citations, devant l'ovni Wild de Nicolette Krebitz (7 citations) et l'inévitable Toni Erdmann de Maren Ade (6 citations). A noter également les 4 citations du drame 24 semaines d’Anne Zohra Berrached ou encore les nominations dans la catégorie meilleur réalisateur, où l'on trouve 3 femmes pour un homme.

Découvrez les nominations ci-dessous :

Meilleur film

24 semaines - Anne Zohra Berrached

The Bloom of Yesterday - Chris Kraus

Toni Erdmann - Maren Ade

Tschick - Fatih Akin

Wild - Nicolette Krebitz

Willkommen bei den Hartmanns - Simon Verhoeven

Meilleur documentaire

Berlin Rebel High School - Alexander Kleider

Cahier africain - Heidi Specogna

No Land’s Song - Ayat Najafi

Meilleur film pour enfants

Auf Augenhöhe - Evi Goldbrunner et Joachim Dollhopf

Timm Thaler oder das verkaufte Lachen - Andreas Dresen

Meilleur scénario

Anne Zohra Berrached et Carl Gerber - 24 semaines

Chris Kraus - The Bloom of Yesterday

Maren Ade - Toni Erdmann

Lars Montag et Helmut Krausser - Einsamkeit und Sex und Mitleid de Montag

Meilleure mise en scène

Anne Zohra Berrached - 24 semaines

Chris Kraus - The Bloom of Yesterday

Maren Ade - Toni Erdmann

Nicolette Krebitz - Wild

Meilleure actrice dans un premier rôle

Lilith Stangenberg - Wild

Julia Jentsch - 24 semaines

Sandra Hüller - Toni Erdmann

Meilleure actrice dans un second rôle

Sigrid Marquardt - The Bloom of Yesterday

Christiane Paul - Die Welt des Wunderlichs (Dani Levy)

Eva Löbau - Einsamkeit und Sex und Mitleid

Fritzi Haberlandt - Nebel im August

Meilleur acteur dans un premier rôle

Lars Eidinger - The Bloom of Yesterday

Bruno Ganz - In Times of Fading Light

Peter Simonischek - Toni Erdmann

Meilleur acteur dans un second rôle

Martin Feifel - Die Welt des Wunderlichs

Rainer Bock - Einsamkeit und Sex und Mitleid

Georg Friedrich - Wild

Meilleure photographie

Sonja Rom - The Bloom of Yesterday

Frank Lamm - Paula

Rainer Klausmann - Tschick

Reinhold Vorschneider - Wild

Meilleur montage

Bettina Böhler - Wild

Heike Parplies - Toni Erdmann

Andrew Bird - Tschick

Meilleurs décors

Silke Buhr - The Bloom of Yesterday

Christoph Kanter - Nebel im August

Tim Pannen - Paula

Meilleurs costumes

Gioia Raspé - The Bloom of Yesterday

Chris Pidre et Florence Scholtes - Marie Curie

Frauke Firl - Paula

Meilleurs maquillages

Kathi Kullack - Das kalte Herz

Waldemar Pokromski - Marie Curie

Astrid Weber et Hannah Fischleder - Paula

Meilleure musique

Oli Biehler - Das kalte Herz

Bruno Coulais - Marie Curie

Johannes Repka - Timm Thaler oder das verkaufte Lachen

Meilleur son

Lars Ginzel, Benjamin Hörbe et André Zacher - Das kalte Herz

Stefan Busch, Michael Kranz et Peter Schmidt - Timm Thaler oder das verkaufte Lachen

Lars Ginzel, Kai Lüde et Kai Tebbel – Tschick

Rainer Heesch, Christoph Schilling et Martin Steyer - Wild

