LA REINE DES NEIGES: premières infos sur le nouveau Lucile Hadzihalilovic

Une dizaine d'années s'est écoulée entre Innocence et Évolution, les deux premiers longs métrages de la réalisatrice française Lucile Hadzihalilovic (lire notre entretien). Les choses devraient s'accélérer puisque la cinéaste a un nouveau projet en cours de production. Ce film s'intitule La Reine des neiges.

Ce film raconte l'histoire de "Rose, 14 ans, qui vit depuis toujours dans un petit village de montagne. Son meilleur ami, Lucas, 16 ans, est orphelin comme elle. Enfants, ils étaient fascinés par le conte d‘Andersen, La Reine des Neiges, et rêvaient d’explorer le monde comme les deux enfants de l’histoire. Des années plus tard, la Reine des Neiges se manifeste de nouveau à eux par le biais d’un tournage de film adapté du conte. Rose et Lucas font alors la connaissance de Cristina, une actrice aussi mystérieuse et attirante que le personnage de la Reine qu’elle interprète. Lorsque l’équipe du film s’en va, Lucas disparaît et Rose est persuadé qu’il a suivi Cristina. Elle fugue alors pour le retrouver..."

Plus d'informations à suivre !

