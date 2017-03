FESTIVAL DU FILM POLICIER DE BEAUNE 2017: la sélection hors compétition et sang neuf

La compétition de la prochaine édition du Festival du Film Policier de Beaune a été dévoilée il y a quelques jours, retrouvez-la en cliquant ici. Le reste de la sélection (films hors compétition, compétition sang neuf et séances cultes) vient d'être annoncé.

Parmi les films annoncés, citons hors compétition le gros buzz horrifique Get Out de Jordan Peele et le carton coréen The Tunnel de Kim Seong-Hun ou encore dans la compétition sang neuf le thriller social chinois Old Stone de Johnny Ma (lire notre entretien).

Découvrez les films retenus ci-dessous.

Compétition Sang Neuf

KILLING GROUND Damien Power (Australie)

MEAN DREAMS Nathan Morlando (États-Unis & Canada)

OLD STONE Johnny Ma (Canada & Chine)

QUE DIOS NOS PERDONE Rodrigo Sorogoyen (Espagne)

THE TRUTH LIES IN HEAVEN Roberto Faenza (Italie)

WÙLU Daouda Coulibaly (France, Sénégal, Mali)



Hors compétition

BRAQUAGE A L’ANCIENNE de Zach Braff

DOG EAT DOG de Paul Schrader

GET OUT de Jordan Peele

THE LOST BROTHER de Israel Adrián Caetano

LOVE HUNTERS de Ben Young

MENACE SUR LA MAISON BLANCHE d'Éric Van Looy

LE SERPENT AUX MILLE COUPURES d'Éric Valette

TUNNEL de Kim Seong-Hun

Séances cultes

LAURA d'Otto Preminger

BON VOYAGE de Jean-Paul Rappeneau

SEPT MORTS SUR ORDONNANCE de Jacques Rouffio

MEMORIES OF MURDER de Bong Joon-Ho

Le jury compétition sera présidé par Jean-Paul Rappeneau tandis que le jury sang neuf sera présidé par Jacques Weber. Un hommage sera réservé au Coréen Park Chan-Wook. Le Festival du Film Policier de Beaune aura lieu du 29 mars au 2 avril.

Source: Le Public Système

