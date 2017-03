FESTIVAL DE CANNES 2017: le président du Jury de la Cinéfondation et des courts métrages dévoilé

Le président du Jury de la Cinéfondation et des courts métrages lors du prochain Festival de Cannes sera le Roumain Cristian Mungiu. Palme d'or pour 4 mois 3 semaines 2 jours, Cristian Mungiu a ensuite remporté le prix du scénario pour Au-delà des collines puis le prix de la mise en scène pour Baccalauréat.

Le cinéaste a commenté: "Reconnaître la valeur, l’originalité, dans le cinéma n’a jamais été facile. Reconnaître la valeur de très jeunes cinéastes, c’est encore plus difficile. Mais la Cinéfondation est reconnue pour avoir réussi à le faire avec grande efficacité. La Cinéfondation a toujours donné aux jeunes cinéastes l’aide et la reconnaissance dont ils avaient besoin en tout début de carrière afin qu’ils s’expriment avec courage et qu’ils puissent trouver leur voix. Je souhaite que ça continue pendant longtemps avec la même efficacité et je suis fier d’être associé à cette démarche".

Le Festival de Cannes aura lieu du 17 au 28 mai. Sa sélection sera dévoilée mi-avril.

Source: Festival de Cannes

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !