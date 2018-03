TWIN PEAKS THE REURN : sortie en coffrets 7 Blu-Ray et 9 DVD !

Twin Peaks, la suite, on en a rêvé depuis les toutes dernières scènes de la deuxième saison, diffusée sur la Cinq il y a plus de vingt-cinq ans. On en a rêvé, et David Lynch l’a… Fait. On doute un peu quand même, se demandant même ce qu’on a réellement vu tant cette troisième saison déjoue les attentes, survolant certains personnages connus, que l’on prend un plaisir immense à retrouver (on vous laisse deviner lesquels), s’attardant sur de nouveaux personnages plus ou moins réjouissants.

Il aura fallu un huitième épisode qu’on se gardera bien de décrire ici, d’autant que vous en avez sûrement déjà entendu parler sur Facebook ou ailleurs à grands renforts de superlatifs, pour réellement prendre la mesure de ce qui nous est proposé ici.

Et pour ceux qui ont loupé ça, ou ceux qui n’ont rien compris (car il faut s’accrocher, reconnaissons-le), il y aura une deuxième chance dès le 27 mars avec deux coffrets, l’un proposant sept Blu-Ray, l’autre neuf DVD.

Pour avoir un bref apperçu de ce qui nous attend, trois liens : - La bande-annonce DVD-Blu-ray - Générique complet - Playlist