BEING BEBE: un documentaire sur la drag-queen BeBe Zahara Benet

Being Bebe est un documentaire consacré à la drag-queen BeBe Zahara Benet. Originaire du Cameroun, BeBe Zahara Benet est la gagnante de la première saison de RuPaul’s Drag Race, concours télévisé qui couronne chaque année la meilleure drag-queen.

Ce documentaire est réalisé par l'Américaine Emily Branham. Il retrace le parcours de Bebe et de Marshall, l'homme derrière la diva. Being Bebe se s'intéresse plus particulièrement au moment où, sur le point d'abandonner, BeBe Zahara Benet crée son show Reveal.

Des premiers visuels ont été dévoilés, découvrez-les dans notre galerie. Une campagne Kickstarter a été lancée pour soutenir la production du film, pour participer, cliquez ici !

