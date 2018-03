IMPERMANENCE: 1res images d'un drame mystique chinois

Le destin rassemble trois âmes (un moine avec une forte somme d'argent, un aubergiste à la conscience lourde et un père qui a perdu son fils) dans ce mystérieux conte sur la culpabilité, le châtiment et la rédemption.

Voici le point de départ de Impermanence, réalisé par la Chinoise Zeng Zeng. Il s'agit de son premier long métrage. Ce film a été remarqué en début d'année au Festival de Rotterdam.

Des premières images de Impermanence ont été dévoilées, découvrez-les dans notre galerie.

