TOWER. A BRIGHT DAY. : 1res images d'un mystérieux drame polonais

Mula vit avec sa famille à la campagne. Juste avant la première communion de sa fille, la sœur de Mula, Kaja, leur rend visite. Kaja est la mère biologique de la fille, mais elle est soudainement partie sans laisser de trace 6 ans auparavant. La famille croit en une réconciliation, mais Mula pense que Kaja est venue pour enlever l'enfant. Pendant ce temps, une série d'événements métaphysiques ont lieu et la présence de Kaja déclenche d'étranges changements chez les gens. La peur de Mula grandit et elle veut se débarrasser de sa sœur. Pourtant, Kaja est venue pour une raison...

Voici le pitch de Tower. A Bright Day., premier long métrage de la réalisatrice polonaise Jagoda Szelc. Ce film au sujet intrigant a été remarqué le mois dernier dans la section Forum de la Berlinale.

Des premières images de Tower. A Bright Day. ont été dévoilées, découvrez-les dans notre galerie.

