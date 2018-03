LIVERLEAF: 1res images d'un drame horrifique japonais

Haruka Nozaki est harcelée dans sa nouvelle école. La seule personne qui est de son côté est Mitsuru Aiba, son camarade de classe. C'est pour lui qu'elle endure ce harcèlement. Un jour, la maison de Haruka prend feu. Ses parents meurent et sa sœur est gravement blessée. La jeune fille craque et décide de se venger des responsables...

Voici le pitch de Liverleaf, nouveau long métrage du Japonais Eisuke Naito. Eisuke Naito a été révélé il y a quelques années avec son premier film resté inédit en France et au titre très fleuri Let's Make the Teacher Have a Miscarriage Club. Ce nouveau film est adapté du manga Misu Misou de Rensuke Oshikiri.

Liverleaf sort le 7 avril au Japon. Découvrez des premières images de ce drame horrifique dans notre galerie.

