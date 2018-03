BOX-OFFICE US: déconvenue pour "Tomb Raider"

Tomb Raider n'est pas parvenu à déloger Black Panther de la première place du box-office américain ce weekend. Le blockbuster avec Alicia Vikander se prend une douche froide: produit pour près de 100 millions de dollars, le film ne récolte que 23.5 millions dans près de 4000 salles. Le drame chrétien I Can Only Imagine avec Dennis Quaid fait des affaires avec 17 millions de dollars dans 1600 salles alors que le film a coûté moins de 10 millions. Débuts solides pour la romance gay Love, Simon qui rapporte 11.5 millions de dollars dans 2400 salles pour un budget de 17 millions.

Le phénomène Black Panther conserve donc la tête du classement et cumule 605.4 millions de dollars en un mois. Le long métrage figure désormais à la 7e place des plus gros succès de tous les temps outre-Atlantique, avec en ligne de mire le score de Star Wars: les derniers Jedi qui avait récolté 619.8 millions de dollars.

