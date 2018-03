SHOPLIFTERS: une affiche teaser pour le nouveau Kore-Eda

Osamu, ouvrier, arrondit ses fins de mois en se livrant à des vols à l'étalage avec son fils Shota. Un jour, en rentrant d'un de ses larcins, Osamu tombe sur Yuri, une fillette abandonnée. Il la ramène dans sa famille, une famille pauvre mais heureuse...

Voici le pitch de Shoplifters, le nouveau long métrage du Japonais Hirokazu Kore-Eda. Au casting, on retrouve notamment Lily Franky et Kirin Kiki, deux habitués du cinéma de Kore-Eda. La sortie de ce nouveau long métrage est prévue en juin au Japon. Avec un passage probable à Cannes avant cela ? En attendant, découvrez une affiche teaser dans notre galerie.

A noter que The Third Murder, que le cinéaste a achevé l'an dernier, sortira ce 11 avril en France.

