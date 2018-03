FESTIVAL DE FILMS DE FEMMES DE CRETEIL 2018: le palmarès

Le palmarès du Festival international de Films de Femmes de Créteil a été dévoilé.

C'est Medea, premier long métrage de la costaricaine Alexandra Latishev, qui a remporté le Grand Prix. Ce film raconte l'histoire de Maria José, 25 ans. Sa vie oscille entre la monotonie de ses cours à la fac, ses parents toujours distants et quelques lieux alternatifs où elle peut explorer ses limites et celles des autres. Un jour, elle rencontre Javier, un garçon qui lui plaît vraiment et avec qui elle essaie de construire une relation, mais son comportement change radicalement. La jeune femme porte en réalité un secret, que tout le monde semble éviter de remarquer, malgré la proéminence de son ventre... Découvrez une première image de ce long métrage dans notre galerie.

Une mention spéciale a été attribué à Birds are singing ins Kigal des Polonais Joanna Kos-Krauze & Krzysztof Krauze. Ce film raconte les conséquences psychologiques du génocide rwandais en 1994, à travers le destin de deux femmes : la Polonaise Anna Keller et la Rwandaise Claudine Mugambira.

Le prix Anna Politkovskaïa du meilleur documentaire a récompensé See You Tomorrow God Willing ! de l'Espagnole Ainara Vera. Ce film raconte la vie quotidienne de dix-sept sœurs franciscaines gérant ensemble un couvent, quelque part en Espagne.

Le palmarès complet

