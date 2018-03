BOX-OFFICE FRANCE: flops pour Sophie Marceau et Colin Firth

Aucune nouveauté n'est parvenue à remuer le box-office français de la semaine. Plus grosse sortie, Mme Mills, une voisine si parfaite, la comédie réalisée par Sophie Marceau, est un flop avec 138.575 entrées dans 320 salles. Eva de Benoit Jacquot avec Isabelle Huppert ne brille pas non plus avec 87.548 entrées dans près de 200 salles.

Déconvenue également pour le thriller fantastique Le Secret des Marrowbone qui n'attire que 71.917 entrées dans 219 salles. The Disaster Artist de James Franco suscite une petite curiosité avec 36.908 spectateurs dans 63 salles. Le Jour de mon retour avec Colin Firth, pourtant largement plus diffusé (152 salles) est battu avec 30.909 entrées.

Du côté des anciennes sorties, La Forme de l'eau profite du buzz suite à ses Oscars. La romance fantastique de Guillermo Del Toro progresse de 4% en 3e semaine et en gagnant une cinquantaine de copies. Le film en est à 862.002 entrées. Plus bas dans le classement, Lady Bird franchit les 200.000 entrées en 2 semaines (204.633 entrées) tandis que Call Me By Your Name s'approche de cette marque (178.635 entrées) dans une combinaison de salles deux fois plus modeste (96 contre 204).

Le palmarès complet

