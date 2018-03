PROJET: une nouvelle réalisation pour Miranda July

L'existence de Old Dolio va être mise sens dessus dessous lorsque ses parents, tous les deux criminels, accueillent une tierce personne pour accomplir leur plus grand braquage à ce jour.

Voici le pitch du nouveau projet (encore sans titre) réalisé par Miranda July. La réalisatrice américaine a remporté la Caméra d'or pour son premier long métrage, Moi, toi et tous les autres. Son dernier film en date, The Future, remonte à 2011 et figurait dans la compétition de la Berlinale. July est récemment apparue à l'écran dans Madeline's Madeline de Josephine Decker, dévoilé à la dernière Berlinale. Son nouveau film sera produit par Annapurna, la boite de production de Megan Ellison.

Le tournage de ce long métrage devrait débuter fin mai.

