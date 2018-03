PEOPLE'S REPUBLIC OF DESIRE: 1res images d'un doc chinois primé à SXSW

People’s Republic of Desire traite des relations virtuelles en se penchant notamment sur les histoires de deux stars du net qui sont passées de l'isolement à la gloire et la fortune en Chine.

Ce documentaire est le premier long métrage du Chinois Hao Wu. Il vient d'être dévoilé au Festival SXSW d'Austin, où il a remporté le prix du meilleur documentaire. Retrouvez notre gros plan sur le palmarès en cliquant ici.

Des premières images de People’s Republic of Desire ont été mises en ligne. Découvrez-les dans notre galerie.

