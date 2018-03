BOX-OFFICE FRANCE: Lara Croft plus forte que Franck Dubosc aux 1res séances Paris

La nouvelle version de Tomb Raider a pris le meilleur démarrage aux premières séances parisiennes de ce mercredi. Avec 1476 entrées dans 19 salles, le blockbuster se classe devant la comédie française Tout le monde debout avec Franck Dubosc, pourtant davantage distribuée (1309 entrées dans 21 salles). Le podium est solidement complété par le western Hostiles avec Christian Bale, qui attire 835 spectateurs dans 14 salles.

Bons démarrages aux pieds du podium de Razzia réalisé par Nabil Ayouch (713 entrées dans 11 salles seulement) et La Belle et la belle de Sophie Fillières (688 entrées dans 12 salles). Ghostland de Pascal Laugier fait des débuts solides avec 527 entrées dans 10 salles. Le film fantastique Un raccourci dans le temps boit la tasse en revanche avec seulement 243 entrées dans 12 salles. Avant que nous disparaissions de Kiyoshi Kurosawa démarre sur la pointe des pieds avec 155 entrées dans 6 salles.

Source Rentrak France

