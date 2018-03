MEMORIA: Tilda Swinton dirigée par Apichatpong Weerasethakul

L'actrice britannique Tilda Swinton est annoncée au casting du nouveau film du réalisateur thaïlandais Apichatpong Weerasethakul. Ce film, intitulé Memoria, est le premier que le cinéaste tourne hors de Thaïlande. Ce long métrage se déroulera cette fois en Colombie et son tournage est prévu pour 2019. Avant de le découvrir en 2020 ?

Le dernier film de Weerasethakul, Cemetery of Splendour, remonte à 2015. On pourra entendre prochainement Tilda Swinton dans le film d'animation L'Île aux chiens de Wes Anderson, et la voir dans Suspiria, le remake du chef d'oeuvre de Dario Argento par Luca Guadagnino (Call Me By Your Name).

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !