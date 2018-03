AGAINST ALL ENEMIES: Kristen Stewart dans la peau de Jean Seberg

L'actrice américaine Kristen Stewart a été castée sur le thriller politique Against All Enemies. Ce film sera réalisé par Benedict Andrews, dont le précédent long métrage, Una avec Rooney Mara, est resté inédit en France.

Kristen Stewart incarnera Jean Seberg dans ce film qui raconte comment l'actrice de A bout de souffle et Bonjour tristesse a dû, en raison de son soutien aux Black Panthers, faire face au FBI.

Le tournage de Against All Enemies devrait débuter cet été. Avant cela, on devrait voir l'actrice notamment dans le drame horrifique Lizzie, avec Chloë Sevigny.

