FESTIVAL DU FILM POLICIER DE BEAUNE 2018: la sélection dévoilée

La sélection du Festival du Film Policier de Beaune, qui fête sa 10e édition, vient d'être dévoilée.

8 longs métrages figurent en compétition, parmi lesquels The Third Murder de Hirokazu Kore-Eda avec Koji Yakusho qui fera l'ouverture du festival, l'intrigant Piercing de Nicolas Pesce, adaptation de Ryu Murakami avec Mia Wasikowska ou encore le Chinois The Looming Storm de Dong Yu, accompagné d'un bon buzz.

6 longs métrages figurent dans la compétition Sang Neuf, dédiée aux nouveaux talents. Parmi les films retenus: Love Me Not du Grec Alexandros Avranas, Sicilian Ghost Story, suspens fantastique des Italiens Fabio Grassadonia et Antonio Piazza ou encore Ajji, film de vengeance de l'Indien Devashish Makhija.

Du côté des films hors compétition, on pourra découvrir en première mondiale Fleuve noir d'Erick Zonca avec Vincent Cassel, Section 99 de S.Craig Zahler ou encore le récent succès horrifique Game Night de John Francis Daley et Jonathan Goldstrein.

Le jury compétition sera présidé par Lambert Wilson, tandis que le jury Sang neuf sera présidé par Lucas Belvaux. Le Festival du Film Policier de Beaune aura lieu du 4 au 8 avril.

Le site officiel

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !