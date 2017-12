SICILIAN GHOST STORY: gros plan sur le conte fantastique italien

Dans un village sicilien aux confins d'une forêt, Giuseppe, 13 ans, disparaît. Luna, une camarade de classe, refuse la disparition du garçon dont elle est amoureuse et tente de rompre la loi du silence. Pour le retrouver, au risque de sa propre vie, elle tente de rejoindre le monde obscur où son ami est emprisonné et auquel le lac offre une mystérieuse voie d'accès...

Voici le pitch de Sicilian Ghost Story, nouveau long métrage des Italiens Fabio Grassadonia, Antonio Piazza (Salvo). Ce conte fantastique devrait sortir en salles courant 2018 en France. Il fait partie de nos paris pour la prochaine sélection du Festival du Film Fantastique de Gérardmer. Pour retrouver nos pronostics, cliquez ici !

Des premières images de Sicilian Ghost Story ont été dévoilées, découvrez-les dans notre galerie.

Source: Jour2Fête

