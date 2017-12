Festival de Gérardmer 2018: nos pronostics

La prochaine édition du Festival du Film Fantastique de Gérardmer approche ! Quels films seront à l’honneur cette année ? Comme à chaque édition, on n’en sait strictement rien. Mais on va tout de même remuer et scruter notre boule de cristal pour deviner quelques titres...

Split, Under the Shadow, Grave, The Jane Doe Identity, The Last Girl – Celle qui a tous les dons, Le Secret de la chambre noire ou encore The Lure : tous sélectionnés à Gérardmer l’an passé, sont d’abord apparus dans notre boule de cristal lors de nos derniers pronostics. Quid de l’édition 2018 ?

L'an passé, le festival avait démarré en fanfare avec la projection en ouverture de Split, le thriller horrifique de M.Night Shyamalan. Peut-on espérer aussi gros cette année ? Parmi les candidats envisageables, il y a La Forme de l'eau de Guillermo Del Toro, qui sort le 21 février en France. On mettrait bien une pièce sur Annihilation, nouveau film de SF de Alex Garland après Ex Machina (qui fit l'ouverture il y a deux ans), mais Netflix qui a acheté le film changera t-il la donne ? Le nouvel épisode de Cloverfield, dont la sortie est prévue le 21 février également, fera t-il sa première française au festival (qui il y a une dizaine d'années avait sélectionné le premier épisode) ? Pari peut-être un peu plus sûr : Kiyoshi Kurosawa, l'un des plus grands noms actuels du cinéma fantastique et invité d'honneur l'an passé, pourrait être à nouveau au programme avec sa farce de science-fiction Avant que nous disparaissions.

Les films français de genre ne sont pas nombreux, et deux semblent être dans les cordes de Gérardmer : le survival Revenge de Coralie Fargeat, accompagné d'un bon buzz, est l'un des paris les moins risqués. On pense aussi au film d'apocalypse/zombie La Nuit a dévoré le monde et son casting chic (Anders Danielsen Lie, Golshifteh Farahani, Denis Lavant). Pour élargir à l'Europe, diverses découvertes auraient leur place dans les Vosges : la révélation allemande Hagazussa, fascinant film de sorcière dans la lignée de The Witch, Sicilian Ghost Story, conte fantastique italien qui revisite Roméo et Juliette, The Cured, film de zombies irlandais avec Ellen Page, ou encore Valley of Shadows, film de fantômes norvégien se déroulant dans une forêt hantée.

En baisse ces dernières années, le fantastique espagnol pourrait avoir deux candidats dans des registres bien différents : Le Secret des Marrowbone, film de ferme hantée avec Anya Taylor-Joy (The Witch) et Abracadabra, comédie fantastique sentimentale par le réalisateur de Blancanevies. De l'autre côté de l'océan, on croit dur comme fer aux Bonnes manières, le très surprenant conte fantastique des Brésiliens Marco Dutra et Juliana Rojas. L'Asie, moins à l'honneur au festival ces dernières années, sera t-elle plus généreusement représentée ? Outre Kurosawa, on parierait bien une pièce sur Kodoku et son massacre jubilatoire, le film de SF à paradoxe temporel coréen A Day ou, peut-être pour la séance enfants, Mary et la fleur de la sorcière, nouveau film d'animation du réalisateur de Arrietty et de Souvenirs de Marnie.

Côté anglophones, on devrait avoir l'embarras du choix. Le survival australien Killing Ground et ses campeurs en panique ? Le doc de sa compatriote Rosie Jones, The Family, sur les méfaits incroyables d'une secte ? Toujours côté secte, doit-on compter sur l'Américain The Endless qui a fait le tour de pratiquement tous les festivals du genre ces derniers mois ? Ou sur un autre buzz, Super Dark Times, un croisement entre Donnie Darko et Stand By Me qui a été couronné à Neuchâtel cet été ? Parmi les autres chéris public-friendly de festivals du genre, la comédie horrifique Mayhem semble être l'un des tubes du moment. Plus risqué, le film fantastique canadien The Crescent, aux visuels intrigants. On n'ose enfin plus vous pronostiquer le très sympathique Angelica de Mitchell Lichtenstein (Teeth, primé il y a des années à Gérardmer) puisqu'il a été vu en 2015 avant d'immédiatement devenir invisible... mais le film vient seulement de sortir outre-Atlantique et est passé au dernier Festival de Sitges. Avant d'arriver à Gérardmer ?

Le Festival de Gérardmer sera à suivre en direct sur FilmDeCulte, du 31 janvier au 4 février.

