THE CRESCENT: 1eres curieuses images du film d'horreur sélectionné à Toronto

Après une mort inattendue dans leur famille, une mère et son fils luttent pour trouver une guérison spirituelle, dans leur maison d'été en bord de mer.

Voici le pitch de The Crescent, premier long métrage du Canadien Seth A. Smith. Ce film d'horreur fera sa première à la rentrée, dans le cadre de la section Midnight Madness (dédiée au cinéma de genre) ai Festival de Toronto.

D'intrigantes premières images ont été dévoilées. Découvrez-les dans notre galerie.

