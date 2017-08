SOLDIERS: gros plan sur une romance gay atypique sélectionnée à San Sebastian

Adi, jeune anthropologue, s'installe à Ferentari, un des quartiers les plus pauvres de Bucarest pour y rédiger une thèse sur le manele (musique pop des communautés roms). Durant ses recherches, il rencontre Alberto, un ex-taulard qui lui propose son aide. Une histoire d'amour naît rapidement entre les deux hommes.

Voici le pitch de Soldiers. Story from Ferentari, premier long métrage roumain de la réalisatrice d'origine serbe Ivana Mladenovic. Mladenovic s'est illustrée en tant qu'actrice dans le dernier long métrage du Roumain Radu Jude,Scarred Hearts, primé l'an passé à Locarno mis resté inédit en France.

Soldiers. Story from Ferentari figurera fin septembre en compétition au Festival de San Sebastian. Découvrez des premières images de ce film dans notre galerie.

