BOX-OFFICE FRANCE: "La Planète des singes" et "Cars 3" millionnaires, "Valerian" chute

La Planète des singes: suprématie a pris la tête du box-office français de la semaine. Le blockbuster est millionnaire dès sa première semaine d'exploitation avec 1.086.490 entrées. Il s'agit néanmoins d'un net recul par rapport aux deux précédent épisodes du reboot, qui avaient respectivement démarré à 1.3 puis 1.7 millions d'entrées. Les singes sont suivis de près par le film d'animation Cars 3, avec 1.078.268. Cette "marque"-là s'épuise moins puisque ces débuts sont comparables à ceux du second chapitre, qui avait démarré à 1.047.200 entrées.

Du côté des anciennes sorties, après son très fort démarrage la semaine passée, Valérian et la Cité des mille planètes de Luc Besson souffre probablement du bouche-à-oreille et chute de 50% en 2e semaine (2.475.425 entrées). Dunkerque de Christopher Nolan en est à 1.794.237 entrées en 3 semaines. Les 2.6 millions d'entrées de son précédent film, Interstellar, ne seront peut-être pas accessibles.

