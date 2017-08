UNE SAISON EN FRANCE: 1ere image du nouveau film de Mahamat-Saleh Haroun

Un professeur de collège ayant fui la guerre en Centrafrique avec ses enfants demande l'asile politique en France. Mais après deux ans d'attente, sa demande est rejetée. La famille doit quitter le territoire pour une nouvelle saison de migration...

Voici le pitch de Une saison en France, le nouveau long métrage du réalisateur tchadien Mahamat-Saleh Haroun (Un homme qui crie, Grigris). A l'affiche: Eriq Ebouaney et Sandrine Bonnaire. Une saison en France sortira en France au premier trimestre 2018, mais fera sa première dans quelques semaines au Festival de Toronto.

Une première image vient d'être dévoilée, découvrez-la dans notre galerie.

