Une femme reçoit le colis qu’elle a envoyé quelques temps plus tôt à son mari incarcéré pour un crime qu’il n’a pas commis. Inquiète et profondément désemparée elle décide de lui rendre visite. Ainsi commence l’histoire d’un voyage, l'histoire d’une bataille absurde contre une forteresse impénétrable...

Voici le pitch d'Une femme douce, troisième long métrage de fiction de l'Ukrainien Sergei Loznitsa après My Joy et Dans la brume. Cette descente aux enfers complètement folle a été présentée en compétition du dernier Festival de Cannes. Retrouvez notre critique du film en cliquant ici.

Une femme douce sort ce mercredi 16 août et nous vous le recommandons chaudement ! Notre entretien avec le réalisateur sera bientôt en ligne. En attendant, découvrez la bande annonce du film en cliquant ci-dessus.

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !